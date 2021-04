Música a la carta - 31/03/21

En este programa escucharás: Carinhoso de Pixingnha; el tema principal de la película El paciente inglés de Gabriel Yared As far as Florence y Rupert Bear de la misma banda sonora; El vals de las sirenas, suite orquestal basada en temas de La Viuda alegre de Franz Lehar; Gymnopedies de Satie en diferentes versiones; el Concierto de Brandemburgo num 5 en re mayor de Johan Sebastián Bach; el aria "Par les lames dont votre fille" del segundo acto de Les danaides de Antonio Salieri de quien escuchamos también "Armonia per un tempio della notte en mi bemol mayor"; Come Gentle Spring de la Primavera, del Oratorio Las estaciones de Haydn; Cerf Volant de los chicos del coro; The Sky boat song de la Banda sonora de la serie Outlander; Pavana op 50 de compuesta en 1887 por Gabriel Faure y Signore delle cime de Bepi de Marzi.