En este programa escucharás: el cuarTo movimiento de la Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor de Beethoven; el Dúo de Giuseppini y la Antonelli y Jota "Africana gitana no cantes más la africana" de El Dúo de la Africana de Manuel Fernández Caballero; Coro de repatriados de Gigantes y Cabezudos de Manuel Fernández Caballero; Rapsodia num 15 en La menor de Franz Liszt; la primera parte de La creación de Franz Joseph Haydn; Hartino to Fengaraki de Manos Hadjidakis; Rhapsody in blue de Gerswing y Tango para piano en arreglo para pequeña orquesta de que Igor Stravinski.