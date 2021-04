Món Possible - Violència contra les dones a la llar en augment

La violència contra les dones a l’àmbit de la llar ha augmentat durant la pandèmia a tot el món, sobre tot durant el període de confinament estricte. Els agressors tenien les condicions perfectes per cometre les seves agressions amb total impunitat: confinament de la víctima al domicili, les 24 hores del dia, 7 dies a la semana; aïllament, per tant, d’altres persones del seu entorn, a qui demanar ajuda, o que poguessin adonar-se del que estava passant. Aquest suport és bàsic perquè la dona agredida s'atreveixi a donar el pas de denunciar el seu agressor.

Una tasca d'acompanyament que fan entitats com l'Associació Hèlia. En parlem amb la psicòloga Anna Barro i la Lola, una supervivent de la violència de gènere, que va patir durant 33 anys. Ara "estoy fuerte" --diu-- "pero ha sido difícil y tengo secuelas: Fatiga Crónica y Fibromialgia. Mi maltratador me mató en vida y me quitó a mi hijo. Me costó mucho recuperarlo. Denuncié cuando estuve fuerte".

Amb l'Adjunt General al Síndic de Greuges, Jaume Saura, analitzem la Llibertat d'Expressió, arran el requeriment del Consell d'Europa a Espanya per l'empresonament del raper Pablo Hasel.

I amb Isabel Rodríguez, cooperant i infermera ja jubilada, reflexionem sobre la Cooperació i la relació entre cultures, a partir de la seva novel·la "Seisdedos", on defensa la natura i el creixement interior.