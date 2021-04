Món possible - La maldat humana: José Antonio Marina, Helena Maleno i Laura Giordano

Aquesta setmana, a Món Possible abordem la maldat humana, la inhumanitat, amb el filòsof José Antonio Marina, que acaba de publicar "Biografía de la inhumanidad". Marina enumera quatre pecats de la nostra Història recent: la guerra total, els genocidis, les violacions de dones com a arma de guerra i la fam provocada per raons polítiques. Segons el professor, neixem compasius però ens anem insensibilitzant a partir dels 2 anys, per la qual cosa cal educar en la compasió.

Escoltem la denúncia de l'activista Helena Maleno, que ha estat expulsada violentament del Marroc, on vivia des de feia 20 anys, per la seva tasca en defensa de les persones migrants, des de Caminando Fronteras. Maleno apunta al Ministeri de l'Interior espanyol i reclama justícia, perquè defensar no és delicte.

I ens aproximem a dones que van lluitar contra el Totalitarisme el segle passat, Hannah Arendt, Sophie Schöll, Etty Hillesum i Edith Stein, amb la historiadora Laura Giordano, professora de la Universitat Abat Oliba CEU.