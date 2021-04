Món possible - El llegat d'Arcadi Oliveres

Aquesta setmana, a "Món possible", retem homenatge al mestre Arcadi Oliveres. Ell ens va ensenyar que "un altre món és possible, necessari i urgent". Ens ho ha repetit a les diferents entrevistes que hem tingut ocasió de fer-li en el programa, l'última fa només dos mesos, quan ja s'havia declarat la malaltia que se'l va emportar dimarts passat. Recopilem el seu llegat, les idees "revolucionàries i radicals", com l'agradava dir, d'aquest pacifista, demòcrata i activista pels drets humans i la justícia social.

Com s'ha encarregat de recordar-nos la pandèmia, cal canviar moltes coses en aquest món, començant pel model econòmic capitalista, depredador i causant de desigualtats, com sempre va denunciar el professor Oliveres, que ens deixa una última lliçó: “cal reflexionar sobre quin món ens cal i posar-nos a treballar, perquè no arribarà sol. I hem de fer-ho sense por i sent capaços de rebel·lar-nos. Mai hem tingut tantes cartes a la mà per canviar el sistema i que la gent visqui millor. Jo ho he intentat, l’esperança no m’ha abandonat mai”. I un últim consell: “que la Covid no ens tregui llibertats ben guanyades”.

Gràcies, Arcadi, per obrir-nos el camí.