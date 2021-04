Més que Esport - Ultra Trail del Montseny

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport, avui ens aturem a la població gironina de Viladrau, a la comarca d'Osona. Es tracta d'un municipi situat en un entorn privilegiat, eminentment muntanyòs, amb paisatges espectaculars i racons de gran bellesa. Una part important del seu terme municipal és dins del Parc Natural del Montseny, reconegut per la UNESCO com reserva de la biosfera. Viladrau és aquest cap de setmana sortida i meta de la setena edició de la Ultra Trail del Montseny, cursa de muntanya de 76 Km i que inclou altres dues curses més curtes, una amb sortida a Sant Pere de Vilamajor i una altra al poble de Montseny, però les dues amb final a Viladrau.