Més que Esport - Parlem del Trofeu Comte de Godó de tenis

Aquest cap de setmana s'iniciarà, amb la disputa de la fase prèvia, la 68ª edició del Barcelona Open Banc Sabadell de tenis, Trofeu Comte de Godó. Serà una edició especial, després que la de l'any passat s'hagués de suspendre per la pandèmia quan tot estava preparat al Reial Club Tenis Barcelona, seu del torneig des de 1953. La de 2021 serà una edició diferent, amb restriccions anti-Covid i un màxim de mil espectadors per dia, però també serà un gran torneig a nivell esportiu amb un gran cartell de tenistes encapçalats per Rafa Nadal, 11 cops guanyador del Godó. En parlem amb l'ex tenista David Ferrer, finalista del Godó en 4 ocasions i que debuta com a director esportiu, i amb el vicepresident del RCTB i CEO del torneig, Xavier Pujol.