Més que Esport - Conversem amb la periodista esportiva Danae Boronat

Conversem amb la periodista esportiva Danae Boronat, actualment presentadora de programes de futbol a Movistar+ però que ha passat per diversos mitjans de comunicació, entre ells RNE. La catalana, que el 2019 es va convertir en la primera dona en narrar un partit de futbol de primera divisió per televisió, l'At.Madrid-Sevilla, ens presenta el seu llibre "No las llames chicas, llámalas futbolistas", de l'Editorial Planeta. El llibre intenta explicar què significa ser dona i futbolista el 2021 i quin és el camí recorregut per arribar fins aquí; cóm s'ha passat del maltractament al futbol practicat per dones a la dignificació de l'ofici, i de la discriminació continua per part dels responsables esportius i polítics a l'inici de la professionalització.