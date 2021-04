Més que Esport - Conversem amb Salvador Sadurní

Conversem amb un ex porter mític del Barça, Salvador Sadurní, tot recordant la seva carrera i parlant de la vida desprès de l'esport. Sadurní, que acaba de fer 80 anys, va ser porter del Barça durant 16 anys i va ser membre del mític equip que, amb Johan Cruyff al capdavant, va guanyar la lliga de 1974, 14 anys desprès de la darrera, i que va guanyar 0 a 5 al Bernabeu. Home d'un sol club i retirat el 1976 als 35 anys, en Salvador es va dedicar desprès durant gairebé 30 anys a la banca com a treballador de Caixa Penedès i un cop jubilat fa de pagès al seu poble, L'Arboç del Penedès, on ha viscut sempre.