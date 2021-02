Més que Esport - Conversem amb l'ex jugador i entrenador d'hoquei patins Josep Ordeig

Conversem amb l'ex jugador i entrenador d'hoquei patins Josep Ordeig, conegut en el món de l'esport com "CATXO" Ordeig. Nascut l'any 1947, Ordeig va defensar sempre els colors del Club Patí Voltregà com a jugador i va viure l'època daurada d'aquest equip amb dues Copes d'Europa, dues lligues i 3 Copes d'Espanya a la dècada dels 70. També va ser internacional amb la selecció espanyola amb la que va guanyar un Mundial l'any 76. Es va retirar de les pistes el 1983 però aleshores ja era entrenador i va tenir una brillant carrera com a tècnic, primer al Voltregà, el Noia, el Reus i al Vic, i desprès a la Federació Espanyola on va ser seleccionador i director tècnic i on va aconseguir 28 títols amb la selecció espanyola en 19 anys. El 2014 es va retirar definitivament de les banquetes.