Més que Esport - Clàudia Sabata, esportista de muntanya i infermera

Conversem amb l'esportista de muntanya i infermera Clàudia Sabata, que va començar a treballar en ple confinament i compagina els seus estudis i entrenaments amb la seva tasca com a sanitària. Clàudia va neixer a Berga fa 25 anys i sempre ha estat envoltada de muntanyes on sortia a correr des de petita. No s'havia plantejat ser esportista d'elit però als 20 anys va començar a competir en curses i esquí de muntanya i va assolir bons resultats des del principi. Campiona del món sub 23 de curses de muntanya i sotscampiona junior de curses verticals, la Clàudia es va plantejar deixar la competició per una malaltia intestinal però va continuar endavant i ara es recupera d'una lesió per tornar a competir al més alt nivell.