Meridiano de Turing

69.346.250 dólares... Es el precio final por el que se ha subastado en la prestigiosa casa de subastas Christie's la obra 'Everydays: The Firts 5000 Days' del artista Beeple. No es ni mucho menos la mayor cifra pagada por una obra de arte, pero sí la primera vez que se hace por un NTF (Non-Fungible Token) elevado a la categoría de objeto de arte, y supone en este sentido un hito con consecuencias a analizar.

La tecnología Blockchain no es algo que se aplique sólo a las criptomonedas y su economía, sino que está posibiltando una nueva forma de interconectar creadores/autores con compradores de sus obras. Y no sólo hablamos de arte... Convocamos una mesa de expertos para intentar explicarte qué es y como funciona exactamente un NFT, sus posibilidades, y hacia dónde está yendo o puede ir este auténtico tsunami social, artístico y económico que ha provocado la tecnología Blockchain

Invitados:

Carlos Martín CEO de Cryptobirds y guionista de la novela gráfica Mr. Meta.

Sergio García Cofounder y Branding Bruce Lead en FLOC*, consultor de arte digital y NFTS.

Toni Moral CEO de Watafan.