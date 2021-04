Japón hacía público esta madrugada su decisión de hacer un vertido controlado de agua contaminada procedente de la central de Fukushima en el océano Pacífico y en Radio 5 hemos charlado con Cristina Rois, portavoz de Ecologistas de En Acción, sobre las consecuencias que puede tener este vertido. Rois considera que la noticia es “preocupante” puesto que esta agua contaminada contiene isótopos radioactivos de larga vida de los que se desconoce cómo interaccionarán con la biología marina. “Estamos en un territorio desconocido. […] Un vertido así no tiene precedentes”, ha afirmado Rois que propone como solución que esa agua radioactiva se siga almacenando durante más tiempo en la central para así recudir a el nivel de emisiones de los isótopos radioactivos. Para Rois que Japón alegue que tiene que verterlo porque no tiene espacio para almacenarlo no es una excusa admisible.

La portavoz de Ecologistas de En Acción ha explicado que el agua contaminado proviene de la necesidad de seguir refrigerando el combustible fundido tras el accidente de la central y pide que se hagan estudios sobre los niveles de radioactividad antes de arrojar nada y hacer una vigilancia durante el vertido para saber cómo está afectando al mar. “No puede decirse que no va a pasar nada y empezar a verter agua radioactiva al mar. Esto es completamente inadmisible y creo que afecta a la legislación internacional y a todos los tratados que hay sobre la protección marina”, ha afirmado.