Los conciertos de Radio Clásica - Música de Cámara de la Orquesta y Coro RTVE. XXV Edición - 23/01/21

Concierto 1: Canción napolitana.

BIXIO: Mamma. Parlami d'amore, Mariù. LEONCAVALLO: Mattinata. TOSTI: Vorrei morire. TAGLIAFERRI / VALENTE: Passione. GASTALDON: Musica proibita. TOSTI: Ideale. CIOFFI: Na sera ‘e maggio. TOSTI: Non t'amo piú. DE CURTIS: Non ti scordar di me. CARDILLO: Core ‘ngrato. TOSTI: Aprile. CURTIS: Ti voglio tanto bene. FALVO: Dicitencello vuie. DE CURTIS: Torna a Surriento. DENZA: Funiculì, funiculà. Raquel Albarrán (sop.), Marco Moncloa (bar.), Carlos Serna (vl.), Jesús Cicuéndez (mandolina), Mikhail Studyonov (p.).

Contenido disponible hasta el 22 de febrero de 2021.