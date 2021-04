Llibres, Píxels i Valors - Amazonas con Pincel. La Facultad de Sueños. Diego Moreno. Nórdica Libros

Les dones artistes del s.XX van més enllà de Frida Kahlo. La historiadora de l’art, Victòria Combalia, reivindica la vida i obra de 30 creadores al llibre AMAZONAS CON PINCEL. S’han passat dècades intentant trencar el sostre de vidre i poder aconseguir el reconeixement com els seus col·legues. Evidentment, no ha sigut fàcil i -tot sovint- impossible. La recuperació tardana de moltes artistes com la pintora mèdium HILMA AF KLINT és un dels temes que treballa la historiadora de l’art VICTÒRIA COMBALIA a la reedició del seu llibre AMAZONAS CON PINCEL editada a SD, 15 anys després del text original. Per l’autora ja tocava reivindicar aquestes artistes, és de justícia i tant li fa si es converteix en una moda. De les 30 creadores recollides en el llibre la majoria varen tenir vides turmentades i sovint les varen titllar de boges per tal de silenciar-les.

Entrevistem a l'editor de Nórdica Libros per parlar de La Facultad de Sueños, de Sarah Strinberg. Una novel·la sobre Valerie Solanas que l'abril de 1988 dispara a Andy Warhol. Escriptora, feminista radical, autora del Manifest SCUM. Va ser trobada morta als 52 anys en la seva habitació d'hotel, en un racó brut de San Francisco, sola, sense un centau i rodejada de les pàgines mecanografiades dels seus darrers escrits.Sara Stridsberg és una de les principals autores feministes de Suècia i una de les escriptores més aclamades d'Escandinàvia, aconsegueix aquí borrar els límits entre històries i ficció, creació pròpia i narració d'històries, bogeria i art, amor i tragèdia.

Valerie Solanas no dispara a Warhol pel fet de ser home, ho fa perquè li havia donat el manuscrit de la seva obra i se'l va quedar. Es varen aprofitar d'ella. El seu final és tant tèrbol com tota la seva vida. L'artista va tornar a la prostitució i a les drogues els darrers anys de la seva vida i va morir sola d'una pneumònia el 1988. El concepte de feminisme de Valerie Solanas s'ha desvirtuat per culpa de personatges extrems que han tirat per terra unes idees brillants i esperançadores pel futur de la dona. Era feminista radical, activista, lesbiana i escriptora.

El seu pare va abusar sexualment d'ella sent una nena i aquell trauma la va perseguir fins al final dels seus dies. En els seus escrits d'adulta, se sobreentèn el perquè del seu odi cap als homes. Havien acabat amb la seva innocència de manera violenta. Als 15 anys ja vivia al carrer, però malgrat tot, va seguir assistint a l'escola i va aconseguir arribar a la Universitat, va passar per Berkeley, la Universitat de Maryland i la de Minnesota. Valerie Solanas es va convertir en objecte d'obres d'altres artistes com Lou Reed.