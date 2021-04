Què hem de fer quan el nostre fill no menja?

L'hora de dinar o de sopar és un moment de conflicte per a molts pares i mares, que miren amb desesperació com els seus fills/es no volen menjar o es deixen la meitat del que els han posat al plat. Què s'ha de fer en aquests casos? Cal insistir o hem de respectar la sensació de sacietat de l'infant? Se l'ha d'obligar a menjar "de tot"? Li hem preguntat al nostre pediatre, el Dr. Pepe Serrano, vocal de la Societat Catalana de Pediatria. I hem aprofitat també per parlar del Nutriscore, aquest semàfor de colors que avaluarà la qualitat dels productes alimentaris. Ens servirà per menjar millor tota la família? També hem intentat aprendre a interpretar les etiquetes dels aliments envasats amb la dietista-nutricionista i pediatra Laia Asso. Quins aliments són realment saludables? Convé prendre sucs de fruita? Quines alternatives tenen els infants a les galetes i als cereals a l'hora de berenar o esmorzar?