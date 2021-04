Libros de arena - María Dueñas presenta 'Sira'

Ha sido una batalla que finalmente ha ganado Sira. María Dueñas no quería seguir escribiéndola, en estos doces años no se negada pero tampoco tenía la necesidad.Finalmente la fuerza de un personaje en ocasiones es más poderoso que la pluma de su creador.

Sira sale con una tirada inicial de medio millón de ejemplares. Los que hemos tenido ya el privilegio de leerla antes de salir al mercado os diremos que no os va a decepcionar. Y si algo descubrimos en este libro publicado por Planeta es que Sira Bonnard, antes Sira Quiroga ya no es la inocente costurera que nos deslumbró entre patrones y mensajes clandestinos, pero su atractivo eso sí que permanece intacto. Y eso para sus seguidores es un dardo dificil de esquivar. Abrimos y leemos Sira de María Dueñas.

Nos adentramos en la librería Carmen en Madrid.

Leemos el poema de Amanda Gorman, La colina que ascendemos publicado en España por Lumen y lo nuevo de Kazuo Ishiguru, Klara y el Sol.

Conocemos la editorial Diecesiséis. Y terminamos con @icarobooks nos trae Azúcar quemado en @temasdehoy y nos cuenta qué tal ha ido la Feria de editores de León @feria_de_editores_fee en la que participó junto, entre otros, con Laura de @amapolasenoctubre.