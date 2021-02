"La cepa británica no es más letal, pero si más infecciosa"

La viróloga de Servicio de Microbiología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, María Dolores Folgueira, ha explicado en 'Las mañanas de RNE' que sus datos no muestran que la cepa británica genere casos más graves de COVID-19. "La variante es más explosiva en cuanto a infección, pero no parece más virulenta. No hemos visto más ingresos en UCI asociados a esta cepa. Lo que ocurre es que se contagia más que otras variantes, hace que aumente el número de infectados y por eso tenemos una cifra mayor de pacientes con patología severa", ha asegurado la experta, que calcula que entre el 5% y el 10% de los nuevos casos corresponden a esa variante británica del virus.

La viróloga cree que el incremento de casos que se está produciendo se debe a una mezcla de factores entre los que se incluyen la aparición de la nueva cepa, la celebración de la Navidad y la fatiga por la pandemia que provoca que los ciudadanos relajen las medidas de protección. "Los hospitales están, en muchos casos, al límite de su capacidad. Si no somos capaces de hacer un rastreo muy eficaz, estamos en una situación desbordamiento similar al de la primera ola", ha afirmado. Por eso, Folgueira ha insistido en que es importantísimo seguir manteniendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el cumplimiento estricto del confinamiento domiciliario cuando sea necesario.