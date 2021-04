El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se alegra del dato de paro conocido esta mañana y dice que, “dejando claro que sigue habiendo casi 4 millones de personas sin empleo, que es algo dramático, el dato de este mes es bueno”. Cree que la cifra de los trabajadores que siguen en ERTE es importante porque está muy ligada a las actividades que tienen restricciones por la pandemia. “Esperemos que con la vacunación pueda mejorar”. Sordo mira al segundo semestre del año como el periodo clave si funciona la campaña de vacunación. “Primero debemos facilitar el acceso de las personas a los puestos de trabajo. En segundo, hay que evitar que el crecimiento económico de la segunda parte del año vaya acompañado de que no se recuperen los salarios. Debemos evitar que los sueldos bajen en la segunda parte del año”. Sobre si los ERTES se deben convertir en un mecanismo de flexibilidad para las empresas, dice que hay que ver cómo funcionarían en periodos de normalidad: “Tenemos que conseguir que las empresas no recurran a los despidos, sino a estas fórmulas. Pero para que esto no suponga un deterioro para los trabajadores, tiene que haber fondos públicos que no lleven aparejada una caída de los salarios. También debemos tomar medidas para que no vivamos siempre con un 27% de temporalidad. Eso se hace tomando medidas que restrinjan los despidos. En España se despide muy barato y muy fácil”. Sordo apuesta por negociar con los empresarios estos aspectos e insiste en que el modelo laboral español lleva décadas funcionando mal. Por eso descarta que todos los cambios se puedan negociar en un plazo de un mes. Cree que se debe imponer una negociación en varias fases. Sobre las posibles reticencias de Bruselas, aclara: “Bruselas exige a España que reduzca su dualidad. Las medias coinciden con nuestra agenda de mejora”. Unai Sordo concluye asegurando que este primero de mayo supondrá un hito para la negociación y no ve cercano un adelanto electoral.