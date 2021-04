Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Tercera hora - 29/03/21

Hoy, en España a las 8 en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso de este lunes 29 de marzo de 2021, te contamos los temas más destacados del día. Además, hablamos del buque Ever Given, encallado en el Canal de Suez desde el martes pasado, y reflotado con éxito esta madrugada con José de Lara, decano del Colegio de ingenieros navales y Oceánicos de España. Miles de inmigrantes procedentes de diferentes zonas de centro América asediadas por el hambre, la miseria y la violencia, siguen intentando cruzar la frontera que les separa de EEUU, como nos cuenta desde Brownsville, Texas, Fran Sevilla, corresponsal de RNE. Con motivo del partido de este miércoles entre España y Kosovo, repasamos desde una perspectiva histórica, las razones por las que la autodeterminación kosovar sigue siendo motivo de disputa. Además, escuchamos el resumen de la prensa del día y abrimos una mesa de diálogo entre dos expertos de primer nivel, Rafael Bengoa, co-director de SI Health y ex director de Sistemas de Salud de la OMS, además de ex asesor del Gobierno de Obama y ex consejero de Salud en el País Vasco, y Antoni Plasencia, director del ISGlobal de Barcelona, sobre la que ya es considerada cuarta ola del coronavirus. En el tiempo de análisis, Luz Rodríguez, Nacho Torreblanca y Jorge Lago.