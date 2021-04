Iglesias sobre Maroto: "No vendamos aún la piel del oso"

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, asegura que habrá un gobierno de coalición de izquierdas en la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo. Él aspira a dirigirlo porque, dice, “el PP ha degradado aquello que nos protege en los momentos difíciles”. Según Iglesias, “la Comunidad de Madrid no ha estado gobernando pensando en los madrileños. Solo ha estado intentando hacer caer al Gobierno entendiendo que la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad”. Iglesias defiende que su experiencia en el Gobierno aporta unos conocimientos y garantiza que se cumplirá lo que se promete. Reconoce que habrá que negociar con el resto de fuerzas, que no vetará a nadie, pero se resiste a dar un sí a la intención de Gabilondo de colocar a Reyes Maroto al frente de la vicepresidencia económica. “Reyes Maroto me cae súper bien, pero no vendamos la piel del oso antes de cazarlo”. Iglesias saca pecho de los acuerdos alcanzados dentro del Gobierno de coalición y asegura que todo lo que hay firmado se cumplirá: lo relativo a la vivienda y lo que se refiere a la derogación de la reforma laboral. “Se ha iniciado el desmantelamiento de la reforma laboral. El documento está firmado. Lo que se firma es ley”. En este sentido avala el trabajo que está desarrollando Yolanda Díaz y da por hecho que finalmente aceptará ser la nueva líder de Podemos. “A Yolanda la convencerá la gente de izquierdas. Yolanda representa una esperanza, cada uno tiene sus tiempos. Yo estaré apoyándola”, ha dicho en RNE. Sobre la relación que ahora mantiene con Pedro Sánchez la define como discreta pero mantenida. Sobre el futuro de la legislatura afirma rotundo: “Sánchez no convocará elecciones. No solo me lo ha dicho, sino que la correlación parlamentaria implica que va a ser así”.