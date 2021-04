Garzón: "Si los científicos lo plantean no descartamos nada"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón no descarta cambios de última hora con respecto al estado de alarma. “La trayectoria apunta a que se extingue, pero si hay novedades porque los científicos lo plantean no se puede descartar nada. Sería absurdo”. El ministro de Consumo cree que el calendario de vacunación no tiene que modificarse por lo que está ocurriendo con Janssen. “Desde el principio sabíamos que este tipo de alteraciones en el calendario eran posibles. Tenemos que ver cómo van prosperando los próximos acontecimientos. Ahora mismo el objetivo sigue siendo viable”, ha dicho en RNE. Garzón niega que el acuerdo de Gobierno esté en peligro, pero insiste en que lo que hay sobre el papel tendrá que cumplirse.

Reconoce que muchos de los puntos no están en el informe que el Gobierno ha remitido a Bruselas, pero Garzón niega que eso signifique que haya desaparecido: “Muchas cosas tienen sus fases. Unas más rápidas y otras tardías, pero debe quedar claro que nada de lo que aparece en el acuerdo de coalición puede desaparecer”. Garzón apuesta por el cambio en el modelo de producción de nuestro país y la reforma de sistemas como el del alquiler. Apoya el proyecto del ministro Escrivá sobre pensiones porque, dice, “la reforma lo que incorpora es la eficiencia”. De cara al futuro de Unidas Podemos, dice que habrá tiempo para estudiarlo pero que “Yolanda ha manifestado un bagaje y una gestión impecable. Tiene un conocimiento y una capacidad de trabajo enorme y es un gran activo para Unidas Podemos”.

El también líder de IU recuerda los 90 años de la República de 1931 en RNE y dice que fue una desgracia que un “proceso de modernización como ese fuera interrumpido”. Según Garzón España tiene una derecha que es heredera del fascismo que impidió esa modernización y la compara con la de países como Hungría. “La derecha española se parece más a la de Hungría que a la de Alemania o Francia, donde son conscientes del peligro y se niegan a pactar con la extrema derecha. En España, en Madrid, no solo se pacta con ella, sino que se les imita”.