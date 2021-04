El BBVA podría despedir a unos 3.000 trabajadores. Desde CCOO en la empresa, su secretaria general, Isabel Gil Delgado, señala que no tienen confirmación de esta cifra por parte de la empresa y esperan poder formar pronto una mesa de formación si es el caso. "Hasta el año pasado, se decía que el banco no iba a hacer un ERE", afirma. Señala que se han llevado a cabo en el banco una serie de operaciones que le han dado beneficios y pide que si se hacen despidos sin negociar con sindicatos, haya "un proyecto viable para los que se quedan, pero también de futuro". La última opción de fusión se abortó, pero este tipo de movimientos suelen ir acompañados de esto. "Esto no quita que haya una posible fusión más adelante", concluye. Aunque, si la hay, avisa de que eso "no nos quitaría para otra posible reducción".