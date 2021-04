Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso convoca a dos expertos de primer nivel para analizar en qué punto estamos en la que ya es considerada la cuarta ola del coronavirus. Tanto Rafael Bengoa, co-director de SI Health y ex director de Sistemas de Salud de la OMS, además de ex asesor del Gobierno de Obama y ex consejero de Salud en el País Vasco, como Antoni Plasencia, director del ISGlobal de Barcelona, un centro dedicado a la investigación en materia de Salud perteneciente a la Fundación La Caixa, se han mostrado muy pesimistas respecto a la situación epidemiológica que vive nuestro país, y los dos han estado de acuerdo en que las medidas han sido insuficientes y han llegado tarde. "Nos hemos vuelto a poner una venda en los ojos", ha afirmado Bengoa, y, además, ha asegurado que "las restricciones son demasiado laxas". Por eso, Plasencia ha pronosticado que "volveremos a tener un incremento, igual que muchos de nuestros vecinos europeos". Ambos expertos se han mostrado muy críticos con la gestión política de la pandemia, "es un poco tarde para cambiar de estrategia", ha dicho Rafael Bengoa, y ha puesto como ejemplo países como Australia, que atajaron con confinamientos estrictos la expansión del virus cuando tan sólo había unos pocos casos confirmados. Por su parte, Antoni Plasencia ha usado el caso de Dinamarca, donde hay "acceso gratuito a los test y asegurando el rastreo de contactos" como posibles medidas que podrían tomarse en España con buenos resultados. El director del ISGlobal de Barcelona también ha remarcado la importancia de "ser proactivos y tratar de ir por delante del virus", algo que ha corroborado el ex director de Sistemas de Salud de la OMS, "podríamos habernos adelantado a esta cuarta ola, y haber sido más estrictos". Los dos expertos han puesto también el foco sobre la llamada variante inglesa, que según Rafael Bengoa nos está mostrando que "el virus cambia y es dinámico" y a la que "le están encantando los espacios cerrados y los bares", ha afirmado irónico Antoni Plasencia. Preguntados por el proceso de vacunación, los dos han coincidido en que es "la estrategia que va a hacer cambiar radicalmente la situación", en palabras de Plasencia, que ha explicado que el reto ahora también es que "a medida que lleguen las dosis hay que acelerar la capacidad para administrarlas rápidamente". "No llegaremos a la inmunidad de rebaño hasta después del verano", ha pronosticado Bengoa, "y aunque lleguemos, en otoño seguirá habiendo brotes pequeños", por lo que ha insistido en que hay que seguir reforzando otras herramientas como el rastreo o los test.