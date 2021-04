Elsa Artadi, portavoz de Junts per Cataluña, confirma en RNE que ya no hay margen para llegar a un acuerdo con ERC que permita, esta mañana, la investidura de Pere Aragonés, pero añade que ese acuerdo llegará en los próximos días o semanas. La repetición electoral, asegura, no es una opción. Artadi dice que Junts necesita que quede clara la unidad de acción del independentismo en todos los ámbitos y que, hasta entonces, no se pueda cerrar nada. El problema, dice Artadi, “está en pequeños detalles que han sido fuente de conflicto en la anterior legislatura y que deben quedar aclarados para que haya un gobierno fuerte y unido”. Niega que su partido quiera que Carles Puigdemont tenga ningún papel concreto en el nuevo escenario. “Es un elemento recurrente, pero no ha estado sobre la mesa”, ha dicho en ‘Las mañanas de RNE’. Artadi no estará presente hoy en el pleno al estar en cuarentena por contacto estrecho con un positivo de COVID.