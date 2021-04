Gamarra acusa a Sánchez de desaparecer cuando no hay campaña

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "pasar la patata caliente" de la toma de decisiones relacionadas con la pandemia a las comunidades autónomas para no sufrir desgaste. "No quiere bajar al barro. Desaparece de la pandemia salvo que haya una campaña electoral", ha dicho Gamarra que ha insistido en que el Gobierno debería ofrecer alternativas al estado de alarma. Además, ha reclamado a Sánchez que no utilice las vacunas en la campaña electoral. "Debe dejar la campaña de vacunación al margen de las campañas electorales. Está jugando con la esperanza de los españoles", ha recalcado. Además, Gamarra ha responsabilizado a Sánchez y a los partidos de la "nueva política", como Podemos y Ciudadanos, de generar inestabilidad. "Las mayorías absolutas estaban muy señaladas, pero daban estabilidad, y permitían ser más ágiles en la búsqueda y en la toma de decisiones".