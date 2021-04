A punto de comenzar la nueva campaña de FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, su director, Miguel Fernández, califica la situación como muy preocupante y dice que el número de beneficiarios de su ayuda no para de crecer. Fernández asegura que el millón seiscientas mil personas del año pasado no para de subir como consecuencia de la crisis económica que ha provocado el coronavirus. “No estamos cerca de tocar techo, ni mucho menos. A no ser que la vacunación siga adelante, en este momento para nada. Se necesita mucha ayuda”, ha dicho en RNE. El material más necesario sigue siendo leche, aceite, agua, productos precocinados y alimentos infantiles, porque entre los beneficiarios hay más de 300.000 niños y en muchas casas no tienen electricidad ni gas para poder calentar la comida.