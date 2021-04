La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, niega que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le haya ofrecido integrarse en su formación y que fuera su portavoz en el Congreso. Según Arrimadas, nunca han hablado de cargos y, aunque así hubiera sido, le hubiera respondido que no. “La vieja política está obsesionada con los cargos y a mí no me importan los cargos, solo los proyectos. Yo le ofrecí ir juntos en Cataluña y no quisieron. SI no quieren sumar en Cataluña, no quieren sumar en ninguna parte”, ha dicho en RNE. Defiende Arrimadas que ellos son liberales, que forman parte de un grupo distinto dentro la escena política, y que España necesita un partido como el suyo. “España es un país mejor con Ciudadanos. No me imagino un país sin nosotros”. Arrimadas, que se define como una mujer de palabra, niega que el Gobierno de Madrid corriera peligro y apuesta por reeditar el pacto con el PP una vez que se celebren las elecciones del 4 de mayo. “Queremos que Ciudadanos vuelva a gobernar. El pacto de Gobierno está hecho, los equipos están montados y el Gobierno funcionaba bien”. El acuerdo con Gabilondo asegura que está descartado porque Pablo Iglesias “forma parte del pack con el PSOE”. Sobre la situación en la que ha dejado la justicia la candidatura de su ex compañero Toni Canto dice: “Nosotros estamos pensando en el futuro, en 2100, en qué pasará con los madrileños y no en el cargo de una persona”. Por último, sobre el final del estado de alarma, Arrimadas pide al presidente del Gobierno que se ponga al frente de la situación y cree un plan para toda España. Le acusa de querer dejar caer toda la responsabilidad sobre las comunidades autónomas. “Si eres míster vacunas también eres míster restricciones”, ha concluido.