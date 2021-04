La soledad del corredor de fondo

Desde que Jaime Alguersuari se subió a un kart por primera vez a los ocho años, supo que quería dedicarse a ello. Después de una carrera llena de éxitos y de pasar dos años por la Fórmula 1, su escudería tomó una decisión que le obligó a cambiar de vida hasta que acabó dedicándose al mundo de la música. También hablamos sobre la relación entre Oasis y el Manchester City, y nos despedimos al ritmo de Shotta y ToteKing.



Lista de canciones:

Miles Davis - So what

Leopold Stokowski featuring The Philadelphia Orchestra - Dance of the hours from the opera "La Gioconda"

Vitalic - Poison lips

Miss Kittin, The Hacker - Frank Sinatra

Moby - Natural Blues

Wagner - La cabalgata de las walkirias

The Doors - The End

The XX - Intro

Michael Jackson - Thriller

AC/DC - Thunderstruck

Pink Floyd - Another brick in the wall

Queen ft. David Bowie - Under Pressure