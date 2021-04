El mundo de la gimnasia siempre ha quedado en un segundo plano mediático hasta que apareció Gervasio Deferr. Sus oros en Sidney 2000 y Atenas 2004 lo convierten en uno de los atletas españoles más laureados de todos los tiempos. En La Soledad del Corredor de Fondo cuenta cómo la música siempre le ha acompañado; tanto en los buenos, como en los malos momentos.

Además, hablamos de cómo la cultura y el deporte pueden relanzar una ciudad. Drake y los Raptors lo han conseguido con Toronto.



Lista de canciones:

SFDK - Ternera podrida

Violadores del verso - Virtuosos

Silvio Rodríguez y Pablo Milanés - Yo pisaré las calles nuevamente

La Polla Récords - No somos nada

Klaus Schulze - Ruins

Arianna Puello - Oye lo que traigo

Queen - We will rock you

Queen - Another one bites the dust

Bob Marley & The Wailers - Three little birds

7 notas 7 colores - Hecho, es simple

Queen - We are the champions

Stairway to heaven - Led Zeppelin

David Guetta ft. Skylar Grey - Shot me down

Marilyn Manson - Sweet Dreams (Are Made Of This)

Rosendo - Agradecido

Wish You Were Here - Pink Floyd

Rosendo - Masculino singular

Queen - Love of my life

The Sugarhill Gang - Apache (Jump On It)