La Púa de Radio 3 Extra - El Rock en Irlanda, con Garrett Wall

Bienvenidoa "La Púa de Radio 3 Extra", un programa producido y mezclado porJorge Salán.

En estecapítulo viajamos a Irlanda con el gran Garrett Wall, músico irlandés que noscuenta cosas muy interesantes sobre su país y su banda Track Dogs, mientrasescuchamos a los grandes del Rock Irlandés.

Garrett noscuenta anécdotas que le pasaron con Bono de U2 y Joe Elliott de Def Leppard osu prima Fiona Flanagan, conocida artista de Hard Rock de los 80 quien tuvopapel protagonista en la película “Hearts Of Fire” junto a Bob Dylan.

Programa imprescindible.

1- THIN LIZZY – Whisky In the Jar

2- IMELDA MAY - Tribal

3- THIN LIZZY – The Boys Are Back In Town

4- TRACK DOGS – Bon Scott

5- THE CHIEFTAINS – O’Sullivan’sMarch

6- U2 – Where The Streets Have No Name

7- THE CORRS – Forgiven Not Forgotten

8- TRACK DOGS – Meet Me In theMiddle

9- GARY MOORE – Over The Hills AndFar Away

10- THE CRANBERRIES - Zombie

11- RORY GALLAGHER - Tattoo’d Lady

12- VANMORRISON – Brown Eyed Girl

13- THE BOOMTOWN RATS – I don’t Like Mondays

14-SINÉAD O’CONNOR – Nothing Compares 2 U