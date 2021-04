Bienvenidoa "La Púa de Radio 3 Extra", un programa producido y mezclado porJorge Salán.

En estecapítulo puedes disfrutar de la tercera parte del especial de Hard Rock/Aor conuna selección que ha preparado el gran José Mora, locutor de radio rock con 34años de experiencia a sus espaldas.

1- SLASH - Ghost

2- 38 SPECIAL – I’d Been The One

3- CINDERELLA – Shelter Me

4- DOKKEN – Burning Like A Flame

5- LOVERBOY – Break It To Me Gently

6- MAGNUM – Les Morts Dansant

7- RUSH - Animate

8- SURVIVOR – Didn’t Know It WasLove

9- THIN LIZZY – We Will Be Strong

10- WAYSTED – Singing To The Night

11- WINTER ROSE – I’ll Never Fall In Love Again.