La libélula - Un programa para olvidar - 26/01/21

Tiene bien claro nuestra mascota LaLiBéLuLaR3 de radio 3 que el pasado año merecería ser borrado de los anales, pero lo que llevamos de mes tampoco se queda corto, querida amiga. Tanto es así que deberíamos proponernos extraer de nuestra memoria los peores momentos. Tratar de aprovechar el vendaval para barrer lo peor de cada casa, sin dejar de lado todo lo que seamos capaces de solucionar… Para ilustrar a esta pequeña anisóptera, durante la próxima #mediahoradeevasión lanzaremos al éter textos y poemas que rondan el olvido. Olvido de uno mismo, que puede ser tanto una muerte como un renacimiento. Por quien te ama, que es morir más allá de la memoria. O por Nadie envuelto flor de loto, en eterno viaje... Los firman Giovanni Papini, Ángel González y Sylvain Tesson y llegarán como fugaces recuerdos a vuestros oídos en la voz del poeta asturiano y en las de Juan Suárez. Para acompañar nuestra pequeña odisea, #DjπTito ha elegido un buen puñado de canciones y composiciones de Billie Eilish con Rosalía, Ayla Nereo, Susana Cáncer, La Canalla y Baiuca con Aliboria.

Estas son las canciones y piezas que sonarán esta noche:

Lo Vas A Olvidar - Billie Eilish & Rosalía

We Forgot - Ayla Nereo - The Code of the Flowers

Aprender a olvidar - Susana Cáncer - El baile de los días

Caminito del olvido - La Canalla - Amor en Crisis

Olvídame (feat. Aliboria) - Baiuca - Misturas EP