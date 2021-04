La LiBéLuLa - Jill (Philip Larkin, ed. Impedimenta) - 26/03/21

Da gusto poder subir a lomos de LaLiBéLuLaR3 de radio 3 y #VolarSinMotor por entre #Literatura, #Ficción y evocación disfrutando de cada #mediahoradeevasión, aunque ésta se base en lo inexistente, como está sucediendo esta semana. Hoy, sin ir más lejos, contaremos con la presencia en esencia de Enrique Redel, quien se va a acercar a este refugio en medio del Páramo Hertziano para presentarnos la última novela de Philip Larkin que ha tenido a bien publicar, en la traducción de Marcelo Cohen, la editorial Impedimenta. “Jill”, que así se titula el volumen, nos cuenta la historia de John Kemp, un joven y humilde estudiante del Oxford de la Segunda Guerra mundial, que escapa de la presión ambiental creando un personaje femenino que acabará por obsesionarle. Hoy escucharemos algunos fragmentos en las voces de Enrique Redel y Juan Suárez. En lo musical, #DjπTito ha programado canciones y composiciones “very british” de London Grammar, Northwest, Geoffrey Burgon, Tunng, Chumbawamba y These New Puritans.

Estas son las canciones y piezas que sonarán esta noche:

Wasting My Young Years - London Grammar - If You Wait

London - Northwest - I

The First Visit - Geoffrey Burgon - Brideshead Revisited Soundtrack

Stories - Tunng - Comments Of The Inner Chorus

Words can save us - Chumbawamba - The boys band have won

Orphans of the Storm - Geoffrey Burgon - Brideshead Revisited Soundtrack

Hologram - These New Puritans - Hidden