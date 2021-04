Prokofiev escribió música incidental para la producción de Radlov de la obra Hamlet de Shakespeare. Con Prokofiev for two, el título del particular álbum que los pianistas Martha Argerich y Sergei Babayan dedicado a transcripciones para piano a cuatro manos de obras de Sergei Prokofiev. Esta obra poco conocida de Prokofiev es tan solo una de las obras que hoy visitaremos en La hora azul. También hoy sonarán músicas de André Jolivet y Antón García Abril.