La Cuarta Parte - Nutshell pt 2. - 26/03/21

1/ PHIFE DAWG. Nutshell pt 2. feat BUSTA RHYMES, REDMAN. 2/ DENZEL CURRY AND KENNY BEATS. Take it Back v2 (Charlie Heat Version). 3/ LOS CHIKOS DEL MAIZ. No es país para viejos. 4/ Toteking. Oversize. Feat. Hoke (Prod. Stash House). 5/ BENNY THE BUTCHER. Live By it. 6/ 101. 30 for 30. 7/ Lootpack. Whenimondamic. 8/ John Phillips. Promise Not to Tell. 9/ ELIO TOFFANA. joyería. feat. ERGO PRO. 10 / GLORIA ALLEL. Aiel. 11/ JAYY GRAMS. Mr Miyagi. 12/ BLAK MADEEN. Takin you to school. 13/ EXTRAÑO WEYS. Arrait. feat. MARTA GARRETT. 14/ MONALY. Number One. 15/ KAIMBR AND SEAN BORN. You Know. feat. NATHANIEL STAR. 16/ I SELF DEVINE. When 33 Meets 12. feat. MUJA MESSIAH.