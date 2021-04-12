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Islas de Robinson - El legendario yo - 12/04/21

12 abr 2021

Esta semana en "Islas de Robinson" nos movemos entre 1969 y 1973 en territorio "solitario". Grandes cantautores "folkies" para alzar el vuelo sin elevar el tono. Suenan: WIZZ JONES - "SEE HOW THE TIME IS FLYING" ("THE LEGENDARY ME", 1970) / IAN A. ANDERSON - "MARIE CELESTE ON DOWN" ("SINGER SLEEPS ON AS BLAZE RAGES", 1972) / TUCKER ZIMMERMAN - "AMUSEMENT PARK" ("TUCKER ZIMMERMAN", 1972) / LACKEY & SWEENEY - "GOOD TO CRY" ("JUNK STORE SONGS FOR SALE", 1973) / FRASER & DEBOLT - "WARMTH" ("FRASER & DEBOLT (WITH IAN GUENTHER)", 1971) / LAMBERT AND NUTTYCOMBE - "PUTTING MYSELF TOGETHER AGAIN" ("AT HOME", 1970) / BRUCE COCKBURN - "LIFE WILL OPEN" ("SUNWHEEL DANCE", 1971) / KEVIN COYNE - "WHITE HORSE" ("CASE HISTORY", 1972) / TIM BUCKLEY - "CHASE THE BLUES AWAY" ("BLUE AFTERNOON", 1969) / ROBBIE BASHO - "ROSES AND GOLD" ("THE VOICE OF THE EAGLE", 1972) / TOWNES VAN ZANDT - "SNOW DON'T FALL" ("THE LATE GREAT TOWNES VAN ZANDT", 1972) / SHELAGH MCDONALD - "OPHELIA'S SONG" ("ALBUM", 1970) /

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