Islas de Robinson - "Colección de Primavera" - 19/04/21

Esta semana en "Islas de Robinson", entre 1978 y 1981, "calambrazos" clásicos en territorio "New Wave"/"PowerPop", con desvío "Mod". Suenan: THE BEAT - "DON'T WAIT UP FOR ME" ("THE BEAT", 1979) / THE HEATS - "NIGHTS WITH YOU" ("HAVE AN IDEA", 1980) / THE LATE SHOW - "JUST A MATTER OF TIME" ("PORTABLE POP", 1980) / THE BOYS - "(BABY) IT'S YOU" (SINGLE 1979) / SQUIRE - "DOES STEPHANIE KNOW?" (SINGLE 1980) / THE VAPORS - "SPRING COLLECTION" ("NEW CLEAR DAYS", 1980) / THE JAGS - "TUNE INTO HEAVEN" ("EVENING STANDARDS", 1980) / THE LAMBRETTAS - "LIVING FOR TODAY" ("BEAT BOYS IN THE JET AGE", 1980) / CODE BLUE - "MODERN TIMES" ("CODE BLUE", 1980) / DB COOPER - "HAD ENOUGH" ("BUY AMERICAN", 1980) / 20/20 - "CHERI" ("20/20", 1979) / PEZBAND - "ON AND ON" ("LAUGHING IN THE DARK", 1978) / THE KNACK - "THAT'S WHAT THE LITTLE GIRLS DO" ("GET THE KNACK", 1979) / SHOES - "YOUR VERY EYES" ("PRESENT TENSE", 1979) / THE RECORDS - "GIRL IN A GOLDEN DISC" ("CRASHES", 1980) /