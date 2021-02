Informativo Región de Murcia mañana - 27/01/2021

22 muertos en un solo día. La cifra más alta desde que comenzó la pandemia en la Región de Murcia. Y nos acercamos ya a los 1.000 fallecidos, son 959. El número de enfermos con COVID-19 hospitalizados es también el más alto: 1.136 de los que 162 -otra cifra récord- están graves o muy graves, en cuidados intensivos. Se van agotando los calificativos para describir una situación que va a peor porque el número de nuevos contagios sigue siendo muy alto. Hoy entran en vigor nuevas restricciones, unas para toda la región -no pueden juntarse más de dos personas no convivientes en espacios públicos abiertos o cerrados-; otras para los 8 municipios que están peor: cierre a las 18:00h del comercio no esencial que no podrá abrir los fines de semana. 27/01/2021