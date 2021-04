Informativo Región de Murcia mañana - 15/04/2021

La vacunación sigue en la Región, aunque con problemas añadidos a los de los recelos que suscitan algunas vacunas y a los restrasos en el suministro de dósis, falla el sistema de avisos y los sanitarios se encuentran que no acuden las personas a las que esperan porque no han recibido la cita, mientras otros ven como se convoca a familares y amigos de su misma edad y ellos no reciben el aviso. En la Asamblea PP y los expulsados de Ciudadanos y de Vox afirma su mayoría tumbando la moción con la que los socialistas pretendían poner freno al pin parental. 15/04/2021