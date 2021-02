Informativo Murcia - 26/01/2021

Mañana entran en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el comité regional de seguimiento de la COVID para reducir el impacto de la pandemia. Si bien, la incidencia acumulada se ha reducido un 20 por ciento en la última semana, la tasa sigue siendo muy alta: 1569 casos en 14 días. Así, desde mañana, hay 8 municipios donde la actividad no esencial tendrá que cerrar a las seis de la tarde de lunes a viernes y no podrá abrir en fin de semana. Además, en toda la región, se prohíben las reuniones de más de 2 personas no convivientes en espacios públicos.. En cuanto a la polémica por la campaña de vacunación, la Fiscalía ha abierto diligencias informativas.