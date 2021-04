Informativo Murcia - 14/04/2021

Desde esta pasada medianoche, sólo Puerto Lumbreras tiene limitada la movilidad y no puede abrir el interior de la hostelería. En el resto de la región, pese a mantenerse el cierre perimetral, se relajan ciertas medidas. Así se permite que compartan mesa hasta 6 no convivientes en el exterior de espacios públicos y reuniones de 4 no convivientes en espacios privados. Además el toque de queda se retrasa una hora, desde hoy se extiende desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. En clave política, el PSOE ha presentado una querella contra Fernando López Miras y los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos por presunto delito de cohecho.