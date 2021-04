Informativo Murcia - 13/04/2021

La Región de Murcia resiste al avance de la cuarta ola. Mientras que ciertas autonomías se enfrenta ya a la saturación asistencial, la Región apenas roza los 70 casos por cada 10.000 habitantes en 14 días. Una evolución favorable aunque desigual entre las distintas edades. Salud pone el foco en la franja de 17 a 34 años, entre los que han aumentado los contagios. No obstante, el comité COVID ha decidido dar un respiro a la hostelería y, a partir de mañana, el toque de queda se retrasa a las once de la noche. En las terrazas, también se podrán sentar hasta 6 no convivientes. Además, Torre Pacheco sale del confinamiento. 13/04/2021