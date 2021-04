Crónica Región de Murcia - 06/04/2021

Tras cuatro meses de subidas, el paro bajó en marzo en 1.857 personas en la Región de Murcia, un 1,5%. El desempleo ha disminuido sobre todo en el sector servicios y la Seguridad Social ha ganado casi 5.000 afiliados. Hoy han comenzado a vacunarse los mayores de entre 75 y 79 años. Ha sido en Yecla, donde se ha llamado a 1.100 personas. En cuanto a los datos, vuelven a subir los casos de coronavirus en la Región de Murcia. 102 en las últimas 24 horas. También hay que lamentar 3 nuevos fallecimientos. Dos hombres y una mujer de 55, 73 y 74 años.

La presión asistencial se estabiliza. Sigue habiendo 99 personas ingresadas por Covid, 31 de ellas permanecen en la UCI. Hoy en la ciudad de Murcia es fiesta. Se celebra el Día del Bando de la Huerta pero no como otros años. Los trajes de huertano son una minoría en las calles de la ciudad, y más allá de las terrazas de bares y restaurantes apenas hay ambiente festivo entre los murcianos. No obstante, más de 700 agentes de la policía nacional y local vigilan que no haya aglomeraciones. Por ahora, está siendo una jornada muy tranquila.

En el tiempo de entrevista, hemos charlado con el pediatra Juan Antonio Ortega. 06/04/2021