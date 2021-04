Informativo Galicia 7:45 - 19/04/2021

Desde hoxe son catro os concellos con límite perimetral ó entrar o municipio ourensán de Cualedro nas máximas restriccións. Mañá volve reunirse o comité clínico pero non se agarda cambios significativos na desescalada máis aló de posibles cambios no mapa de concellos. tras permitir a apertura de restaurantes pra ceas esta pasada fin de semana, agora a Xunta prepara un plan piloto para reabrir o ocio nocturno, con vistas ó verán.

Este luns estamos pendentes dunha reunión do comité de empresa de Alcoa co conselleiro de Economía e da reunión do Bloque coa súa formación homóloga en Portugal.

No Deporte, destacamos o empate do celta en Cadiz e a victoria por un punto do Obradoiro contra o Gran Canaria