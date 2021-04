Informativo Galicia 7:45 - 13/04/21

A Xunta arrefría as expectativas e a reunión do comité clínico de hoxe podería non traer a apertura agardada. Barállase un posible atraso do toque de queda, pero nas últimas horas o goberno galego fai un chamamento á prudencia e apunta que a ampliación dos horarios da hostalaría quizais teñan que agardar un pouco máis.

De momento os datos deixan lixeiras repuntas dos casos activos de coronavirus e aumento da presión hospitalaria. Baixan os contaxios diarios.

E mentres, volve a vacinación masiva. O conselleiro de Sanidade comparece hoxe no Parlamento.

Ata as oito desenvolvemos estes e outros argumentos informativos.