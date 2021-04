Informativo Galicia 7:45 - 05/04/2021

Continúa o bo tempo en Galicia... e os datos que deixa a pandemia parece que continúan en situación de Meseta aínda que este domingo se rexistrou unha leve repunta da presión hospitalaria.

Nas últimas horas sanidade confirmou o falecemento de 5 persoas por covid 19 elevando o computo total ata as 2.352 vítimas.

E todo isto no mesmo día no que coñecemos que a pesar destes datos todavía hai xente que non recoñece a gravidade da situación que estamos a vivir coa pandemia...

Doce son as propostas de sanción que a pasada madrugada realizou a policía en Vigo, logo de comprobar unha festa ilegal nun piso da cidade... un dos seus integrantes mesmo tivo que ser detido por atentar contra un axente da autoridade