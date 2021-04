O comité clínico que asesora á Xunta analizou esta mañá a evolución epidemiolóxica. En función deses datos poderían propoñerse algúns cambios. Non se agardan nos horarios da hostelaria, pero si os podería habaer nas limitacións vixentes nos distintos concellos. Agora mesmo so un, Beade, ten límite perimetral e peche de bares.

Prá unha e media estaba fixada a comparecencia do conselleiro de Sanidade que entre outras cousas actualizara os datos da pandemia