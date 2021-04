Crónica de Galicia - 12/04/2021

Responsables e propietarios das naves máis afectadas polo gran incendio no polígono do Ceao avalían os danos. Calculan que se aproximarán ós quince millóns de euros. Agora o obxectivo é que a destrucción das naves non teña repercusións no emprego e recuperar a actividade canto antes.

Volven a medrar os casos activos e os hospitalizados por COVID en Galicia. Nos centros hospitalarios hai 13 persoas ingresadas máis, ate 185. Delas, 30 están nas unidades de críticos.

Carballeda de Valdeorras ten desde hoxe as máximas restriccións, incluído limite perimetral. Os contaxios propagáronse no transporte de traballadores ás canteiras.

En Santiago, os estudantes de Odontoloxía que fan prácticas con pacientes manifestáronse para pedir a vacina contra a covid. Os mariñeiros seguen sen noticias da súa inoculación, pese á chegada esta semana das doses de Jansen

Unións Agrarias pide que no plan eólico se respeten as zonas alto valor agrario. A Corporación de Lalín acordou por unanimidade rexeitar dous proxectos a medio quilómetro das casas.

O tempo. Recuperamos a estabilide. O pasado mes, a precipitación media estivo un 80 por cento por debaixo do valor climático normal