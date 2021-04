Crónica de Galicia - 11/04/2021

Despois de seis horas, quedou controlado o incendio declarado a primeira hora desta mañá no polígono do Ceao, en Lugo. Orixinouse nunha nave de pinturas e axiña se propagou a outras 4 empresas próximas. Ante o perigo da situación, houbo que baleriar unha gasolineira e activouse o nivel 1 do Plan Territorial de Emerxencias.

Polo demais, no tocante á pandemia, hoxe descenderon os contaxios, pero aumentaron os casos activos e os ingresos hospitalarios.

Celebramos o Día do Párkinson, que en Galicia afecta a 13 mil persoas. E damos os parabéns aos gañadores dos premios Mestre Mateo: "Ons" e "A Illa das Mentiras", entre os grandes triunfadores.

No espazo da entrevista, hoxe falamos con Rubén Pérez, novo responsable de Política Municipal de Izquierda Unida